Fabregas-Inter è il giorno della scelta | palla al Como e al tecnico spagnolo la situazione

È il giorno della verità per Cesc Fabregas e il suo possibile passaggio all’Inter: decisioni cruciali pendono sull’esito di incontri intensi tra il centrocampista spagnolo, la dirigenza nerazzurra e il Como. Dopo un primo confronto promettente a Londra, si attende con trepidazione il verdetto finale che potrebbe cambiare gli equilibri del calcio italiano. La tensione cresce: chi avrà la meglio in questa sfida decisiva?

Cesc Fabregas è sul punto di unirsi all’Inter, ma il suo futuro e quello del Como dipendono da una decisione imminente. Dopo un incontro promettente con la dirigenza nerazzurra e Piero Ausilio a Londra, l’ex campione spagnolo si trova ora di fronte al passo decisivo. After initial talks tonight, Cesc Fabregas and Inter will discuss again on Thursday in order to make final decision. Como insist on their position, not giving green light to the move at current stage. Up to the Spanish manager now. pic.twitter.comVgPv5QQ9IK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025 Accordo vicino: il Como frena. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it