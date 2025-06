Fabregas gioca con la difesa alta serve centrale rapido | 3 nomi – CdS

Con Cesc Fabregas pronto a prendere le redini dell’Inter, l’attenzione si sposta sul mercato e sulla strategia da adottare. Il suo stile di gioco, rapido e offensivo, potrebbe rivoluzionare il progetto tecnico dei nerazzurri. Un modulo a tre con una difesa alta, featuring un centrocampista centrale veloce e dinamico, potrebbe essere la chiave. Ma chi saranno i nomi che accompagneranno questa rivoluzione? Solo il tempo svelerà i dettagli di un futuro tutto da scrivere.

Una volta confermato ufficialmente Cesc Fabregas come nuovo allenatore dell’Inter (oggi giornata decisiva), allora si inizierà anche a parlare di mercato. Ipotizzando che il prossimo allenatore nerazzurro sia proprio il catalano, il Corriere dello Sport inizia a parlare di progetto tecnico e mercato. IL MODULO A TRE – Fabregas è il candidato numero uno per diventare il prossimo allenatore dell’Inter, indipendentemente dal muro del Como. E il Corriere dello Sport si porta già avanti sulle ipotetiche mosse di mercato dei nerazzurri e sulle idee tattiche dell’allenatore catalano. Archiviati gli arrivi di Petar Sucic (ieri l’ufficialità e le sue prime parole ) e di Luis Henrique (ad ore ufficialità anche per lui), presto si inizierà a parlare di mercato anche con il nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fabregas gioca con la difesa alta, serve centrale rapido: 3 nomi – CdS

