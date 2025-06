Fabregas è tornato a Milano | silenzio sul futuro e sull’Inter!

Cesc Fabregas è tornato a Milano, alimentando entusiasmo e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo aver confermato la sua volontà di rimanere al Como, il club ha rafforzato questa decisione con la presenza del presidente Suwarso e dell’allenatore in città. Ma sul futuro e sull’Inter, ancora niente di certo: il silenzio regna sovrano mentre le attese si fanno più intense. La prossima mossa potrebbe svelare sorprese inaspettate...

Cesc Fabregas ieri è intervenuto da Londra durante un evento confermando la sua volontà di rimanere al Como. Oggi il club ha seguito la stessa linea, il presidente Suwarso ha fatto ritorno a Milano e anche l’allenatore lo ha seguito. RITORNO – In questi ultimi due giorni il presidente del Como Suwarso, assieme all’allenatore Cesc Fabregas, è stato a Londra per un evento. Entrambi hanno parlato ieri e hanno fatto capire l’unione di intenti per continuare il rapporto lavorativo a Como. L’ Inter nonostante ciò ha provato un pressing asfissiante nel tentativo di convincere lo spagnolo, ma non è riuscita. 🔗 Leggi su Inter-news.it