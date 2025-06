Fabregas all’Inter terminato l’incontro | c’è l’annuncio di Fabrizio Romano

Il mondo del calcio è in fermento: Cesc Fabregas e l’Inter si sono incontrati, e le voci di un possibile arrivo si fanno sempre più concrete. Fabrizio Romano conferma l’accordo imminente, segnando un nuovo capitolo nella storia nerazzurra. Con il futuro della panchina ancora incerto dopo l’addio di Inzaghi, l’Inter si prepara a scrivere la sua prossima stagione, puntando su un nome che potrebbe cambiare le sorti del club. Il calcio italiano non vede l’ora di scoprire cosa accadrà.

Terminato l'incontro tra Cesc Fabregas e l'Inter per portare il tecnico spagnolo in nerazzurro. L'annuncio di Fabrizio Romano non lascia dubbi. In queste ore l' Inter sta definendo il suo futuro e probabilmente anche l'esito della prossima stagione. Dopo l' addio di Simone Inzaghi, il club nerazzurro è chiamato a trovare un sostituto all'altezza. Inutile dire che la scelta della Beneamata andrà ad incidere su quelle che saranno le prossime annate. Il primo nome sulla lista di Beppe Marotta è quello di Cesc Fabregas. L'Inter sta facendo di tutto per portare lo spagnolo in nerazzurro, ma da superare c'è anche l' opposizione del Como.