Fabbricato in costruzione in area protetta a Pioppi | scatta il sequestro

In un’area protetta del Cilento, un nuovo cantiere sta attirando l’attenzione: i Carabinieri del Reparto Parco hanno tempestivamente sequestrato un fabbricato in costruzione a Pioppi, in piena linea di costa. Questa azione dimostra ancora una volta l’impegno delle autorità nella tutela del patrimonio naturale e culturale. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le regole ambientali e urbanistiche, affinché la bellezza del territorio possa essere preservata per le generazioni future.

I militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano hanno eseguito il sequestro preventivo d'urgenza di un'area e di un fabbricato sviluppato su tre livelli ed in corso di realizzazione in località Pioppi del Comune di Pollica, a ridosso della linea di costa. Gli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Fabbricato in costruzione in area protetta, a Pioppi: scatta il sequestro

Segui queste discussioni su X

SAN GREGORIO MATESE - Parco del Matese, sequestrato fabbricato abusivo in costruzione https://casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=68879:san-gregorio-matese-parco-del-matese-sequestrato-fabbricato-abusivo-in-cos Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Costruire case rurali nel Parco del Cilento ora si può