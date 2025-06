F1 prime reazioni | il film sportivo con Brad Pitt è un blockbuster vecchia scuola dannatamente buono

Le prime reazioni al nuovo film sportivo con Brad Pitt sono entusiaste: un vero e proprio blockbuster old school, promettente successo assicurato. Ambientato nel mondo mozzafiato della Formula Uno, il film diretto da Joseph Kosinski conquista già il pubblico, che si chiede se Pitt saprà rendere credibile l’adrenalina di un abitacolo di F1. L’attesa cresce: il via alle sale italiane è fissato per il 25 giugno, e il motorsport cinematografico si appresta a lasciarci senza fiato.

Cresce l'entusiasmo in attesa dell'arrivo al cinema, a partire dal 25 giugno, del film ambientato nel mondo della Formula Uno e le prime reazioni promettono davvero bene. Brad Pitt risulterà convincente all'interno di un abitacolo di Formula Uno? A quanto pare secondo le prime reazioni a F1, pellicola ad alto numero di ottani che approderà nei cinema italiani con Warner Bros. a partire dal 25 giugno. Diretto da Joseph Koskinski, il film vede Brad Pitt nei panni di Sonny Hayes, il fenomeno più promettente della Formula Uno degli anni '90 fino a quando un drammatico incidente ha segnato la fine della sua carriera.

