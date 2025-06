F1 calendario in arrivo | Imola è fuori dalla bozza si lavora già per il 2027

La corsa verso il calendario 2026 di Formula 1 sta accelerando, e Imola, purtroppo, pare ormai esclusa. Dopo anni di emozioni e passione, il circuito Enzo e Dino Ferrari si allontana dal futuro della massima formula, mentre i lavori per la stagione 2027 sono già in pieno fermento. Ma cosa riserva il panorama automobilistico? Scopriamo insieme le novità e gli anteprime di un mondo in continua evoluzione.

Imola, 5 giugno 2025 – Si avvicina la pubblicazione del calendario del campionato del mondo di Formula 1 del 2026. Le speranze di farne parte, per Imola, sono ormai nulle. Nella bozza che circola tra gli addetti ai lavori, il circuito Enzo e Dino Ferrari non c’è. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il contratto con il Circus è scaduto con il Gran premio di quest’anno e le promesse per recuperare nel 2026 la gara saltata due anni fa causa alluvione sono rimaste parole al vento. In attesa che decollino le trattative per il 2027, l’ultima flebile speranza in vista del prossimo anno per Imola è rappresentata da un possibile forfait del nuovo circuito di Madrid ancora in costruzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - F1, calendario in arrivo: Imola è fuori dalla bozza, si lavora già per il 2027

