Il Gran Premio di Barcellona 2025 prometteva grandi rivoluzioni e una svolta decisiva nella stagione di Formula 1. Ma le promesse sono state mantenute? Beatrice Frangione e Luca Preti ci guidano tra novità tecniche, strategie e pressioni sui piloti, svelando se davvero tutto è cambiato o se il risultato ha riservato sorprese inattese. Scopriamo insieme se questo GP ha segnato il punto di svolta tanto atteso…

Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano il GP di F1 a Barcellona Il Gran Premio di Spagna 2025, sul circuito di Barcellona-Catalunya, doveva rappresentare la svolta della stagione di Formula 1. ma è stato davvero così? In questo video, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano tutti i temi caldi del weekend: Le novità tecniche, come le ali meno flessibili Le strategie dei team I piloti sotto pressione Scopri insieme a noi se questo è stato il GP della svolta o solo l’ennesimo fine settimana interlocutorio. Commenta e dicci cosa ne pensi! Iscriviti al canale per non perdere analisi, dirette e approfondimenti dal mondo della F1!. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1: Barcellona doveva cambiare tutto… Ma lo ha fatto davvero?

