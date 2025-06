Expo | un video per raccontare la Sicilia Un universo in un' isola

Scopri l’incantevole Sicilia, un universo inesplorato racchiuso in un’isola di straordinaria bellezza. Dal suo patrimonio naturalistico unico alle meraviglie nascoste, questa terra affascina e sorprende, pronta a conquistare il mondo. Il video, realizzato con passione e cura dall’assessorato regionale del Territorio e Ambiente, sarà il volto dell’Isola all’Expo 2025 di Osaka, portando in Giappone le sue meraviglie e il suo messaggio di sostenibilità.

