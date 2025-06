Ex Roma non solo De Rossi verso il ritorno in Serie A | l’Atalanta preme per Juric

Dopo un’estate ricca di colpi di scena, il calcio di Serie A si prepara a scrivere il nuovo capitolo: dalla possibile svolta di Roma con De Rossi, alla spinta dell’Atalanta per Juric, fino alle sfide di mercato che coinvolgono anche Parma e Inter. La data del 6 giugno sarà fondamentale per definire le strategie future delle grandi e delle piccole, in un caos di rumor e trattative che promettono emozioni e sorprese.

La stagione si è appena conclusa ma ogni club di Serie A è già al lavoro, per costruire il proprio futuro. La giornata di domani 6 giugno sarà cruciale per capire il calendario della prossima annata, con le società che dovranno però delineare i loro progetti. Una di queste è senza dubbio il Parma, coinvolta nell’effetto domino dell’addio di Simone Inzaghi all’Inter. I nerazzurri si starebbero avvicinando sempre di più a Christian Chivu, con i ducali che potrebbero quindi affondare il colpo per Daniele De Rossi. L’ex Capitan Futuro, però, non risulterebbe l’unico ex Roma di ritorno nel nostro campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ex Roma, non solo De Rossi verso il ritorno in Serie A: l’Atalanta preme per Juric

In questa notizia si parla di: Serie Roma Rossi Ritorno

Serie A, Atalanta-Roma 2-1: bergamaschi In Champions League - Nel big match del lunedì sera, l'Atalanta trionfa 2-1 contro la Roma, conquistando aritmeticamente un posto nella prossima Champions League.

LA VOCE DELLA SERA - Torna il consueto riepilogo di giornata! #ASRoma #Vocegiallorossa https://vocegiallorossa.it/primo-piano/contatti-positivi-tra-la-roma-e-gasperini-proposto-un-triennale-all-allenatore-paredes-roma-e-nel-mio-cuore-ranieri-smetto-pe Partecipa alla discussione

Ex Roma alla riscossa: De Rossi proposto in Serie A, su Dzeko il Bologna e non solo #ASRoma Partecipa alla discussione

Serie A, altro cambio in panchina: De Rossi nuovo allenatore - Daniele De Rossi può far ritorno in Serie A dopo l’ennesimo avvicendamento di allenatori ... dal momento che si tratta di un club che potrebbe rilanciare la carriera dell’ex Roma, in un club ambizioso ... Come scrive calciomercatoweb.it

Lazio, come si sta vivendo il ritorno di Maurizio Sarri? L’ex Delio Rossi tende a pensarla così - Lazio, Delio Rossi sul ritorno di Maurizio Sarri in biancoceleste: concentrandosi molto sulla sessione di mercato estiva L’allenatore della Lazio Delio Rossi è stato ospite ai microfoni di Radiosei, h ... Riporta calcionews24.com

Serie A, De Rossi nuovo allenatore: obiettivo Europa - Per Daniele De Rossi arriva una svolta non di poco conto, dal momento che può far ritorno in Serie A con l'obiettivo di centrare l'Europa ... Da calciomercatoweb.it

Serie A - De Rossi ritorno vicino, Como più di un’ipotesi