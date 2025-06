Ex Milan Tonali | Tornare in Italia? Ho fatto pensieri ma sono felice

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora in forza al Newcastle, ha condiviso i suoi pensieri prima di Norvegia-Italia. Tra riflessioni sul ritorno in Italia e la felicità per la nuova avventura, il giocatore ha aperto uno spiraglio sul suo futuro, lasciando intendere che le sorprese sono ancora all’orizzonte. La sua testimonianza rivela come il passato e il presente si intreccino nel suo percorso, pronto a scrivere nuove pagine.

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al Newcastle, ha parlato prima di Norvegia-Italia a Sky Sport.

Tonali, beffa atroce per Milan e Juve: ecco 100 milioni - Sandro Tonali sta brillando in Premier League, rendendosi fondamentale per il Newcastle. Con un gol decisivo nel 2-0 contro il Chelsea, il centrocampista ex Milan e Juventus ha dimostrato di avere un ottimo affiatamento con il gol, portando il totale a quattro reti.

