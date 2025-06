Ex Lucciola buio totale Il gestore abbandona

Dopo anni di attesa e speranze, l’ex Lucciola di piazza IV Novembre si trova ora in totale oscurità: il gestore ha deciso di abbandonare, i tempi di riqualificazione si sono dilungati e le condizioni sono cambiate. L’Associazione Socialisarte, che aveva investito entusiasmo e risorse per riportare vita nel cuore della città, ha annunciato la sua rinuncia. Una scelta dolorosa, ma ormai inevitabile, che segna un nuovo capitolo per questo spazio simbolo...

Tempi troppo lunghi per la conclusione dei lavori di riqualificazione dell'ex Lucciola di piazza IV Novembre e condizioni mutate nel frattempo. Così l' Associazione Socialisarte, che si era aggiudicata in concessione l'immobile in pieno centro cittadino per lo svolgimento di attività di tipo culturale, ricreativo e sociale, ha deciso di rinunciare all'opportunità guadagnata, ben sei anni fa, attraverso la presentazione di un articolato progetto. L'ufficialità della decisione è confermata da una determinazione del Settore Affari Generali e Sviluppo economico del Comune che prende atto della rinuncia e revoca l'aggiudicazione.

