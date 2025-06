Ex caserma Fanti accuse della consigliera Modena al Comune | Inaccettabile

Le accuse della consigliera di Modena riguardo alla gestione della ex caserma Fanti sono inaccettabili e rischiano di compromettere il dialogo istituzionale. Sostenere che l'apertura di ulteriori indagini equivalga a una condanna senza prove concrete dimostra scarsa comprensione del processo giudiziario e un approccio politicamente scorretto. √ą fondamentale mantenere rispetto e razionalit√†, evitando strumentalizzazioni che minano la credibilit√† delle istituzioni.

‚ÄúSostenere che la disposizione di ulteriori indagini preliminari a fronte di una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero equivalga a una sentenza di colpevolezza (non si capisce di chi) √® politicamente inaccettabile e si commenta da sola dal punto di vista del fondamento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ¬© Modenatoday.it - Ex caserma Fanti, accuse della consigliera Modena al Comune: "Inaccettabile"

