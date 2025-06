Ex boss Brusca torna libero | protagonista della strage di Capaci Sorella di Falcone | Fu Giovanni a volere la legge

Dopo anni di reclusione, Giovanni Brusca, noto come il “boia di Capaci” e responsabile della terribile strage che costò la vita a Giovanni Falcone, torna in libertà. Un episodio che riaccende il dibattito sulla giustizia e sulla memoria di un evento drammatico per l’Italia. La sorella di Falcone ha dichiarato: “Fu Giovanni a volere la legge”. Un tema complesso che ci invita a riflettere sul senso della legalità e della memoria storica.

Torna in libertà Giovanni Brusca, accusato di essere "il boia di Capaci", ossia il capomafia che azionò il telecomando capace d'innescare l'esplosione, il 23 maggio del 1992, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, è libero

Giovanni Brusca libero: azionò il telecomando della strage di Capaci in cui morì Falcone - Giovanni Brusca, il noto criminale coinvolto nella strage di Capaci e responsabile di aver azionato il telecomando che portò alla morte di Giovanni Falcone, è ora libero dopo quattro anni di libertà vigilata.

Mafia, il pentito Giovanni Brusca è tornato definitivamente libero. Nel 1992 azionò il telecomando della Strage di Capaci. Ha scontato 25 anni di carcere e 4 di libertà vigilata. Sottoposto al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, adesso vive in Partecipa alla discussione

Giovanni Brusca è libero, azionò il telecomando di Capaci.Vedova Montinaro: "Non è giustizia". In tutto ha scontato 25 anni di carcere: roventi polemiche seguirono la sua scarcerazione e la decisione di sottoporlo alla libertà vigilata.Ora nuova identità lontano Partecipa alla discussione

