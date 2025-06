Estrogeni vaginali sicuri anche con tumore al seno | lo conferma un nuovo studio scientifico

Un nuovo studio scientifico smentisce i vecchi timori sugli estrogeni vaginali, anche in presenza di tumore al seno. Tra paure infondate e informazioni fuorvianti, rischiamo di perdere un alleato prezioso per il benessere in menopausa. Scopri come le ultime scoperte consentano di affrontare questa fase della vita con serenità , offrendo benefici concreti e sicurezza. Perché invecchiare bene è possibile, e oggi più che mai, con le giuste scelte guidate dalla scienza.

E strogeni sì, estrogeni no? Tra antiche paure, confusione mediatica e informazioni approssimative superate si rischia di fare la scelta sbagliata. E di rinunciare a una terapia che, in menopausa, oltre a essere sicura può anche offrire benefici per una sana longevitĂ . PerchĂ© invecchiare è una seccatura, certo, ma oggi – grazie alle nuove conoscenze scientifiche – lo si può fare con una certa disinvoltura. Al Congresso mondiale di oncologia dell’ American Society of Clinical Oncology (ASCO 2025), uno studio condotto su oltre 18.000 donne sopra i 65 anni con diagnosi di tumore al seno ha evidenziato che l’uso di estrogeni vaginali locali non solo è sicuro, ma potrebbe addirittura migliorare la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Estrogeni vaginali sicuri anche con tumore al seno: lo conferma un nuovo studio scientifico

