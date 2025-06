Estrazione Superenalotto 5 giugno 2025 | vincite e quote

Sale l’attesa per l’estrazione del Superenalotto del 5 giugno 2025, un appuntamento che potrebbe regalare sogni e grandi emozioni a chi ha deciso di tentare la fortuna. Con il jackpot in continua crescita, ogni numero può fare la differenza. Scopri con noi i numeri vincenti, le vincite e le quote di questa emozionante estrazione, perché il momento di scoprire se il destino sarà dalla tua parte è arrivato!

5 giugno 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 89. Ecco tutti i ragguagli Sale l’attesa per l’estrazione odierna del Superenalotto che potrebbe cambiare la vita di chi, nelle ultime ore, ha deciso di provare a centrare il jackpot del Superenalotto, che nel frattempo continua a crescere a dismisura. Scopri con noi i numeri vincenti e le quote che i fortunati della giornata porteranno a casa. Ecco dunque la carrellata completa: Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.it SUPERENALOTTO Punti 6: Numero vincite 0, Quote € 0,00 Punti 5+: Numero vincite 0, Quote € 0,00 Punti 5: Numero vincite 8, Quote € 17. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Estrazione Superenalotto 5 giugno 2025: vincite e quote

