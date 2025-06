Estradato il capo della rete di spaccio internazionale

Un blitz internazionale smaschera il capo di una potente rete di spaccio, ora estradato in Italia. Le accuse sono gravi: dalla detenzione di sostanze stupefacenti al traffico transnazionale di marijuana, hashish e cocaina, con sequestro record in tutta Europa. La sua cattura segna un importante passo nella lotta contro il crimine organizzato. La vicenda si prospetta ancora piĂą intricata, rivelando un network criminale che non conosce confini.

Le accuse a suo carico sono diverse e pesanti: detenzione in concorso di 4,5 kg di hashish in un garage a Sondrio, importazione aggravata di 12,5 kg di marijuana (di cui 3 chili distribuiti nel mercato del capoluogo), importazione di 17 kg di marijuana e 6 kg di hashish sequestrati a Ventimiglia e, ancora, spedizione dalla Spagna di 3 kg di hashish via pacco postale e detenzione di due etti di cocaina in un altro garage. O.S., 31 anni, arrestato a Murcia (Spagna) lo scorso 25 marzo in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo, nell'ambito dell'Operazione "Restart 2024" condotta dalla Polizia di Stato di Sondrio, dopo oltre due mesi di detenzione nelle carceri spagnole venerdì scorso è stato estradato in Italia.

