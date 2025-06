Estate pisana torna la Cena sul Ponte di Mezzo

Preparati a vivere un’atmosfera magica: domenica 22 giugno, Pisa si trasforma nel palcoscenico di un evento imperdibile. La “Cena sul Ponte di Mezzo” torna per la sua XIII edizione, un’occasione unica per gustare deliziose specialità locali sotto le stelle, circondati dalla bellezza della città. Non perdere questa serata di convivialità e tradizione che celebra il cuore pulsante di Pisa. Vuoi scoprire tutti i dettagli?

Pisa, 5 giugno 2025 – Pisa torna a vivere uno dei suoi eventi più spettacolari: domenica 22 giugno dalle 19.30 va in scena la “Cena sul Ponte di Mezzo”, un appuntamento cult dell'estate pisana giunto alla XIII edizione organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e ConfRistoranti Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di Fipe-Confcommercio, del quotidiano La Nazione, Istituto Ipsar Giacomo Matteotti di Pisa, Associazione Cuochi Pisani, Fisar e Consorzio Vini Doc Terre di Pisa, inserito all'interno del cartellone Toscana Arcobaleno d’Estate 2025 della Regione Toscana insieme a Vetrina Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Estate pisana, torna la Cena sul Ponte di Mezzo

