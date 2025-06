Estate e treni fino a settembre lavori sulla Firenze - Viareggio

L'estate si apre con importanti novità sui binari: fino a settembre, i lavori di Rete Ferroviaria Italiana sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio continueranno a migliorare il servizio, garantendo una maggiore regolarità e comfort ai passeggeri. Un impegno concreto per rendere i vostri viaggi più veloci e affidabili, anche in questa stagione di movimento intenso. Restate aggiornati e pianificate con fiducia i vostri spostamenti!

Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la conclusione del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio. La conclusione dei lavori, previsto per la prima metà di settembre, consentirà una migliora regolarità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Estate e treni, fino a settembre lavori sulla Firenze - Viareggio

