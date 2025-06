Esordienti Maceratese trionfano nel torneo regionale Paolo Rossi

Un vero trionfo per gli Esordienti della Maceratese: i giovani talenti, guidati dai mister Ricci e Giacconi, hanno conquistato il prestigioso torneo regionale "Paolo Rossi" battendo l’Ancona in finale. Con questa vittoria, si sono qualificati per la fase nazionale, aprendo le porte a un’esperienza indimenticabile. Il Memorial dedicato all’iconico campione del mondo rappresenta uno dei palcoscenici più importanti del calcio giovanile internazionale, e ora il futuro della Maceratese brilla ancora di più...

Il Memorial "Paolo Rossi" è manifestazione internazionale dedicata all'indimenticato campione del mondo e capocannoniere di Spagna 1982. Squadra detentrice del titolo, tanto per far capire.. è il Real Madrid. Non a caso la copertura mediatica internazionale ad Arezzo sarà top, con trasmissioni su Sky, Rai Sport e Mediaset.

