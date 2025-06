Esistenze in trappola La mamma l’impiegato e le famiglie arcobaleno | Ansia e notti insonni

Tra insicurezze, sogni e realtà complicate, molte famiglie si trovano intrappolate in un vortice di ansia e notti insonni. Simona, Elisa e Giorgio sono solo alcuni esempi di come le scelte abitative e le sfide quotidiane possano influenzare il nostro equilibrio emotivo. Ma quali sono le soluzioni per uscire da questa tensione? Scopriamolo insieme, perché il futuro può essere più sereno di quanto sembri.

Simona, 40 anni, nel 2023 ha deciso di costruire il suo futuro puntando sul progetto Scalo House sviluppato dalla società Green Stone: "Con un bambino piccolo – spiega – ci serviva una casa più grande e definitiva". Elisa, 36 anni, nel 2020 ha acquistato un appartamento nello stesso complesso in costruzione, investendo 300mila euro, perché ha deciso di rientrare a Milano dopo anni di lavoro all'estero, in Germania. Giorgio Garioni, impiegato di 38 anni, ha già versato "il 15% dell'importo totale" ed è rimasto nel limbo. Storie che si incrociano in via Valtellina 40, davanti al cantiere nei pressi dell'ex scalo Farini posto sotto sequestro lo scorso novembre nell'ambito di una delle inchieste della Procura di Milano su presunti abusi edilizi e irregolarità nella gestione dell' urbanistica milanese.

