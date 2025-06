Esche avvelenate in pieno centro | Sono topicidi non vanno raccolti

Nel cuore di Bondeno si ripetono episodi allarmanti: esche avvelenate, pericolose e insidiose, sono state trovate in diverse zone del centro storico. Questi topicidi, di colore grigiastro e rotonde, rappresentano un grave rischio per i nostri amici a quattro zampe e destano grande preoccupazione tra cittadini e autorità . La situazione richiede massima attenzione: le segnalazioni aumentano e le forze dell’ordine sono già al lavoro per proteggere la comunità .

Altre esche avvelenate sono state sparse nella notte tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì nel centro storico di Bondeno. Questa volta sono rotonde e grigiastre, mentre le altre erano blu. Sono topicidi ma possono provocare grossi danni ai cani. Le segnalazioni dei cittadini si moltiplicano. Sono arrivate alle autorità competenti e alle forze dell’ordine che hanno messo in atto il ‘ Protocollo prefettizio ’ previsto in questi casi. L’episodio non è più un caso isolato. Nelle ultime ore le esche non sono state sparse solo in viale Matteotti e via Giordano Bruno, che da alcuni giorni sono già un pullulare di zone delimitate con il filo plastificato a strisce bianche e rosse e i cartelli con la scritta "Possibile presenza di esche avvelenate in questa zona", ma questa volta, da quanto raccontato, sono state sparse anche a ‘manciate’ nella zona di borgo San Giovanni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it