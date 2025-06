Esami di Stato nel caldo torrido docenti in allarme | Serve climatizzazione urgente nelle scuole del Sud ecco le nostre richieste

Con l’arrivo delle alte temperature, le scuole del Sud si trovano di fronte a un’emergenza che mette a rischio la salute e la concentrazione di studenti e docenti durante gli Esami di Stato. Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani lancia un appello urgente al Ministro Valditara per garantire clima salubre e condizioni adeguate: è ora di intervenire con decisione e tempestività.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani lancia un appello urgente al ministro Valditara per fronteggiare l'emergenza caldo che si abbatterà sulle scuole durante gli Esami di Stato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Prove orali concorso in concomitanza con fine anno scolastico ed Esami di Stato, si chiede il differimento - In considerazione della concomitanza tra le prove orali del recente Concorso per titoli ed esami e il termine dell'anno scolastico, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) richiede un differimento delle prove, a tutela degli studenti e dei docenti coinvolti nell'importante periodo degli esami di stato.

