Esami di Stato II grado 2025 | troppi docenti inviano certificato medico Dopo la terza assenza valutazione ai fini disciplinari Ecco dove

Gli esami di Stato di secondo grado del 2025 si prospettano sfidanti, con un incremento delle segnalazioni di certificati medici inviati dai docenti dopo la terza assenza. Questa situazione solleva interrogativi sulla gestione disciplinare e sulla tutela degli studenti. Con le commissioni ufficiali pubblicate dal Ministero, è il momento di analizzare dove e come si svolgeranno queste delicate valutazioni, garantendo trasparenza e correttezza per tutti.

Esami di Stato secondaria II grado: il 4 giugno il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato le commissioni complete dei commissari esterni nominati tramite SIDI e dei Presidenti inseriti negli elenchi già pubblicati lo scorso 13 giugno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Prove orali concorso in concomitanza con fine anno scolastico ed Esami di Stato, si chiede il differimento - In considerazione della concomitanza tra le prove orali del recente Concorso per titoli ed esami e il termine dell'anno scolastico, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) richiede un differimento delle prove, a tutela degli studenti e dei docenti coinvolti nell'importante periodo degli esami di stato.

Segui queste discussioni su X

Sono stato nominato commissario esterno di lingua e letteratura italiana agli Esami di Stato al liceo Galilei di Legnano, il liceo dove ho studiato. #maturita2025 Tweet live su X

#Maturità 2025, online le commissioni dell’Esame conclusivo del II ciclo di istruzione! Qui il motore di ricerca delle commissionihttps://matesami.pubblica.istruzione.it Qui il sito dedicato agli #EsamidiStato2025 https://istruzione.it/esami-di-stato/ Qui tutt Tweet live su X

Breve Diario sugli Esami di Stato 2025 #esamidistato #esami