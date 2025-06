Esami di Stato II grado 2025 | ruolo dell’insegnante di sostegno impegno e compenso GUIDA

Mancano pochi mesi all'esame di Stato II grado 2025, un momento cruciale per studenti e insegnanti. In questa fase, il ruolo degli insegnanti di sostegno è fondamentale: come si articolano le loro responsabilità durante i preparativi e le prove? Quali sono gli impegni e i compensi previsti? Scopriamo insieme come viene garantita una valutazione equa e inclusiva, creando un percorso di successo per ogni studente. L'articolo Esami...

Il 16 giugno si riuniranno le commissioni in seduta plenaria per avviare i lavori dell’esame di Stato per l’anno scolastico 202425. Nella procedura, che è indubbiamente una delle più importanti all’interno del panorama scolastico, che ruolo assumono i docenti di sostegno assegnati alle classi quinte? E quelli che invece fanno parte dell’organico della scuola ma che sono assegnati a classi che non concludono il ciclo di studi? L'articolo Esami di Stato II grado 2025: ruolo dell’insegnante di sostegno, impegno e compenso GUIDA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

