Esame di quinta elementare con la pet therapy grazie al progetto Keep calm for exam

All’Istituto Cavanis di Possagno, l’ultimo giorno di scuola primaria diventa un’occasione speciale grazie al progetto “Keep Calm for Exam”, che integra la pet therapy per alleviare ansie e favorire il benessere degli studenti. Un approccio innovativo che trasforma la fine della primaria in un momento di serenità e consapevolezza, preparando i giovani a concludere il ciclo scolastico con entusiasmo e fiducia nel proprio percorso.

All'Istituto Cavanis di Possagno, l'ultimo giorno di scuola primaria non segna solo la fine di un anno, ma l'inizio di una nuova avventura. Per preparare gli alunni con gradualità e consapevolezza al passaggio nella scuola secondaria, l'istituto propone infatti "Keep calm for exam".

