Errani-Vavassori trionfano al Roland Garros | un altro slam per la coppia azzurra

Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il loro talento vincente, conquistando un altro Slam al Roland Garros. La coppia azzurra, già protagonista agli US Open 2024, ha brillato a Parigi, dimostrando che il successo è frutto di dedizione, strategia e passione. Il loro trionfo non solo arricchisce il palmarès italiano, ma rafforza la loro reputazione tra i migliori nel panorama internazionale. Un risultato che lascia tutti senza parole e segna un’altra memorabile pagina nella storia del tennis italiano.

Parigi, 5 giugno 2025 – Dal cemento alla terra, i campioni degli Us Open 2024 si ripetono a Parigi. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto al Roland Garros, battendo in finale la coppia statunitense formata da Taylor Townsend e Evan King. Sono bastati due set (6-4 6-2) per archiviare la pratica a stelle e strisce, grazie a tattica, lucidità e prime messe in campo, e complici gli errori di troppo degli americani. “Amiamo giocare insieme, siamo migliori amici”, ha rivelato Vavassori alzano la coppa. Una sintonia che frutta risultati incredibili. Per il duo è il terzo titolo, il secondo slam, in appena 7 tornei giocati insieme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net