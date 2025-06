Errani-Vavassori trionfano al Roland Garros | la coppia azzurra conquista un altro slam

Sara Errani, la regina del tennis italiano, aggiunge un altro capolavoro al suo straordinario palmarès conquistando il prestigioso titolo di doppio al Roland Garros. Con determinazione e talento, insieme a Vavassori, ha dimostrato ancora una volta di essere una coppia imbattibile sui campi di Parigi. Questa vittoria segna il terzo Slam in soli sette tornei condivisi, consolidando il loro status di protagonisti assoluti nel circuito. Ora Sara Errani, ...

Parigi, 5 giugno 2025 – Dal cemento alla terra, i campioni degli Us Open si ripetono a Parigi. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio al Roland Garros, battendo in finale la coppia statunitense formata da Taylor Townsend e Evan King. Sono bastati due set (6-4 6-2) per archiviare la pratica a stelle e strisce e mettere in cassaforte il terzo titolo, secondo slam, in appena 7 tornei giocati insieme. Ora Sara Errani, fresca del titolo agli Internazionali di Roma con la ‘sorella’ di racchetta Jasmine Paolini, è attesa alla prova del doppio femminile: domani le azzurre scenderanno in campo nella semifinale contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider nel rematch della finale olimpica di Parigi e della semifinale degli Internazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net