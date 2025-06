Errani Vavassori-Townsend King oggi Finale Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

L’emozione si infiamma a Roland Garros 2025: Sara Errani e Andrea Vavassori approdano alla loro prima finale nel doppio, scrivendo una pagina storica per il tennis italiano. Dopo aver già raggiunto questo traguardo due volte in tre Slam, ora affrontano la coppia americana Townsend/King in un match che promette spettacolo. Restate con noi per scoprire orari, tv e streaming di questa sfida da non perdere!

Per la seconda volta in tre tornei dello Slam, Sara Errani e Andrea Vavassori sono in finale. Al Roland Garros arriva la prima volta di una coppia tutta italiana all’ultimo atto: per i due azzurri ora l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla quota tutta USA Taylor TownsendEvan King. In pratica, per tre quarti si ripresenta lo stesso identico schema della finale degli US Open, con la differenza che al posto di un ormai a fine corsa Donald Young c’è Evan King, il quale, assieme a Christian Harrison, sta disputando una grande stagione nel doppio maschile. In certa misura inusuale la collocazione dell’ultimo atto, al giovedì e prima delle semifinali femminili, per quello che può essere un altro capitolo di primo livello della carriera tanto della romagnola quanto del piemontese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Vavassori-Townsend/King oggi, Finale Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

