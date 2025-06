Errani Vavassori-Townsend King oggi Finale Roland Garros 2025 | orario doppio misto tv streaming

Per la seconda volta in tre tornei dello Slam, Sara Errani e Andrea Vavassori si preparano a scrivere la storia al Roland Garros 2025, conquistando la finale con la determinazione degli azzurri. Questa volta, l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla coppia statunitense Taylor Townsend ed Evan King. Segui la diretta live dalle 12.00 e scopri se gli italiani riusciranno a portare a casa il trofeo, consolidando il loro straordinario percorso sui campi parigini.

Per la seconda volta in tre tornei dello Slam, Sara Errani e Andrea Vavassori sono in finale. Al Roland Garros arriva la prima volta di una coppia tutta italiana all’ultimo atto: per i due azzurri ora l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla quota tutta USA Taylor TownsendEvan King. LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-TOWSENDKING DALLE 12.00 In pratica, per tre quarti si ripresenta lo stesso identico schema della finale degli US Open, con la differenza che al posto di un ormai a fine corsa Donald Young c’è Evan King, il quale, assieme a Christian Harrison, sta disputando una grande stagione nel doppio maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it