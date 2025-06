Equitazione | la Global Champions League di Cannes è dei St Tropez Pirates Non bene le squadre con gli italiani

La passione per l'equitazione infiamma Cannes con la vittoria dei St. Tropez Pirates nella quinta tappa della Global Champions League 2025. La squadra francese, composta da Duarte Seabra, Mariano Martinez Bastida e Max Wachman, ha conquistato il tracciato della Costa Azzurra, avvicinandosi con slancio alla prossima tappa in casa. Un risultato che promette scintille e grandi emozioni nel mondo dello sport equestre.

Il St. Tropez Pirates vincono a Cannes la quinta tappa della Global Champions League 2025 lanciandosi di fatto verso la tappa di casa della prossima settimana. La formazione transalpina formata da Duarte Seabra (in sella a Dourados 2), Mariano Martinez Bastida (Jup) e Max Wachman (Fancy de Kergane) si è imposta infatti sul tracciato della Costa Azzurra mettendo a referto un tempo di 152.02 con 8 penalità. Alle loro spalle, a completare il podio rispettivamente in seconda e terza posizione, la formazione tutta al femminile e padrona di casa delle Cannes Stars (153.38 – con 8 penalità) e i Madrid in Motion (156.

