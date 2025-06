Enrico Brignano | “Mia madre ha avuto un crollo improvviso L’ho seppellita e ho ripreso la tournée”

Enrico Brignano, tra risate e momenti di riflessione, apre il suo cuore in una toccante intervista. Tra ricordi affettuosi di sua madre Anna e dettagli sulla vita familiare con Flora Canto, il comico svela il lato più intimo dell’uomo dietro la maschera. Un racconto autentico che ci invita a scoprire le sfumature di un artista complesso e profondamente umano. Continua a leggere per immergerti in un viaggio tra emozioni e sincerità.

Enrico Brignano si racconta in un'intervista. Il comico e attore parla della sua famiglia, del legame con sua moglie Flora Canto e ricorda sua madre Anna, scomparsa lo scorso marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con questi articoli

“Bello di Mamma!”: Enrico Brignano al Teatro di Verdura col suo nuovo one man show - Enrico Brignano torna sul palco del Teatro di Verdura a Palermo con il suo nuovo one man show, "Bello di Mamma!".

Segui queste discussioni su X

#Repost @ilvolo Questa sera con noi, sul palco di #TuttiPerUno #ViaggioNelTempo, ci saranno Gianni Morandi, Lorella Cuccarini, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Enrico Brignano, Noemi, Marco Masini, Elisa Balbo, Scuola di danza del Teatro dell’Opera Tweet live su X

"Agli inizi della mia carriera ho fatto delle serenate per conto di terzi, vestito da romano dell'Ottocento. Le cose erano due: o l'amata si affacciava alla finestra oppure ti arrivava una secchiata d'acqua dai vicini!" Buon compleanno Enrico Brignano http://raiplay Tweet live su X