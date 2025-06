Enormi sciocchezze Garlasco parla la mamma di Chiara Poggi | Chi l’ha uccisa

Nel cuore di Garlasco, la mamma di Chiara Poggi si confronta con un dolore profondo e una rabbia silenziosa ma potente, puntando il dito contro le “enormi sciocchezze” che infestano la memoria di sua figlia. In un momento in cui il caso sembra chiuso, le sue parole risuonano come un grido di giustizia e verità. La sua voce ci ricorda che, anche dopo la condanna, il rispetto per la memoria di Chiara merita di essere preservato.

. Una rabbia composta, ma netta. Un dolore mai sopito che esplode contro la spettacolarizzazione mediatica di un delitto già consegnato alla giustizia. Le parole della mamma di Chiara Poggi arrivano dritte, senza filtri, in risposta alle recenti insinuazioni su una vicenda che, nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, continua a essere oggetto di “inchieste” parallele, dubbi, speculazioni. Leggi anche: Terribile incendio in un appartamento, panico totale: c’è una vittima Leggi anche: “Sì, è lei”. Denisa, la notizia è appena arrivata: come l’hanno trovata Caso Garlasco, si riaccendono i riflettori. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Enormi sciocchezze”. Garlasco, parla la mamma di Chiara Poggi: “Chi l’ha uccisa”

