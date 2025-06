Eni vuole comprare Acea Energia svolta per 12 milioni di clienti

Eni Plenitude si prepara a fare un grande passo nel settore energetico: l’azienda ha infatti presentato un’offerta vincolante per l’acquisto del 100% di Acea Energia, il fornitore di energia che serve oltre 1,2 milioni di clienti tra elettricità e gas. Questa mossa potrebbe rivoluzionare il panorama energetico italiano, consolidando ulteriormente la presenza di Eni nel mercato. Ma cosa potrebbe cambiare per i consumatori? Restate con noi per scoprirlo.

Nella giornata di ieri Acea ha comunicato di aver ricevuto da Eni Plenitude un’offerta vincolante per l’acquisizione del 100% di Acea Energia. Acea Energia è la società del gruppo Acea (la multi-utility capitolina controllata al 51% dal Comune di Roma) che fornisce elettricità e gas a oltre 1,2 milioni di clienti. È considerata una realtà solida e affidabile, con una presenza storica soprattutto nel Centro Italia e una reputazione costruita su anni di servizio stabile e capillare. Acea sta per avviare l’iter interno che porterà gli organi societari a valutare l’offerta ricevuta: si tratta ora di analizzare numeri, prospettive e possibili impatti prima di decidere se andare avanti oppure no. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Eni vuole comprare Acea Energia, svolta per 1,2 milioni di clienti

