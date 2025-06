Energia clima e acqua | le sfide dell’Italia tra transizione green e sicurezza nazionale

L’Italia si trova oggi al crocevia tra transizione green e sicurezza nazionale, affrontando sfide cruciali in ambito energia, clima e risorse idriche. Durante “Il Giorno della Verità”, un evento promosso da La Verità, esperti e leader si sono confrontati sulle strategie per garantire un futuro sostenibile e sicuro. È fondamentale capire come queste grandi questioni si intreccino e quali soluzioni possano tracciare un percorso di progresso e stabilità per il nostro Paese.

Durante "Il Giorno della Verità", appuntamento promosso e organizzato dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, per raccontare e fare il punto sulle grandi sfide della contemporaneità e sui temi che ogni giorno l'Italia si trova ad affrontare, si è svolto il panel dal titolo "Clima di potere", condotto dal condirettore de La Verità, Massimo de Manzoni, dedicato ai temi del green, dell' energia e delle future prospettive di produzione dell'energia. Il dibattito è stato articolato in due diversi momenti: durante il primo incontro De Manzoni ha intervistato il presidente di A2A, Roberto Tasca.

Meteorologia, scienza del clima ed energia: a Galzignano Terme la conferenza mondiale - Dal 2 al 5 giugno, Galzignano Terme ospiterà l'ottava edizione dell'International Conference on Energy & Meteorology (ICEM), un'importante piattaforma di dialogo tra scienze climatiche ed energie rinnovabili.

