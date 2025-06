Energia A2A e le sfide future in Fvg | Qui tra i nostri progetti più importanti

Oggi, A2A presenta il suo Bilancio di Sostenibilità territoriale per il Friuli Venezia Giulia, un documento che evidenzia le prestazioni ambientali, economiche e sociali del gruppo nel 2024. Con un valore economico superiore ai 40 milioni, il rapporto sottolinea impegni concreti e sfide future per un territorio più sostenibile. Scopriamo insieme come A2A sta plasmando il futuro energetico della regione, affrontando con determinazione le sfide del domani.

