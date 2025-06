Emporio Letterario Pienza capitale culturale

Emporio Letterario di Pienza, capitale culturale che celebra il valore delle parole e della cultura come strumenti di inclusione e crescita. Eraldo Affinati, scrittore e docente, sottolinea l'importanza di un linguaggio che, pur evolvendosi con la rivoluzione digitale, resti saldamente ancorato all’esperienza umana. In un mondo in continua trasformazione, le parole devono continuare a essere veicoli di comprensione e solidarietà , perché solo così possiamo costruire un futuro più giusto e consapevole.

"Le parole che pronunciamo davanti ai giovani non possono essere libere, come ci ha spinto a fare molta cultura novecentesca e oggi sembra autorizzare la rivoluzione digitale, ma (devono esser ndr) vincolate all'esperienza". Così Eraldo Affinati, scrittore, docente, fondatore – con la moglie Anna Luce Lenzi – della rete delle scuole 'Penny Wirton', in cui si insegna gratuitamente l'italiano ai migranti, ha presentato, dalle colonne di 'Robinson', la propria partecipazione (lectio brevis su 'La responsabilità della parola', 6 giugno, Palazzo Piccolomini, ore 18), all'Emporio Letterario Pienza, in programma da domani a domenica.

