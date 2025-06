Emilia-Romagna un terzo degli adulti è in sovrappeso Marcello FdI | La Regione rafforzi la prevenzione

Emilia-Romagna, con un preoccupante 43% di adulti in eccesso ponderale e quasi il 19% dei bambini coinvolti, richiede azioni concrete. Marcello Fdi sottolinea l’importanza di rafforzare la prevenzione per tutelare il futuro della regione e migliorare la qualità di vita dei suoi cittadini. È fondamentale agire ora, adottando strategie efficaci che possano invertire questa tendenza e promuovere uno stile di vita più sano per tutti.

“In Emilia-Romagna, dati aggiornati al 2023, il 32% degli adulti (18-69 anni) risulta in sovrappeso e un ulteriore 11% presenta obesità, portando la quota totale di persone con eccesso ponderale al 43%, mentre la prevalenza di sovrappeso nei bambini corrisponde al 18,6%”. È quanto rimarcato dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Emilia-Romagna, un terzo degli adulti è in sovrappeso. Marcello (FdI): "La Regione rafforzi la prevenzione"

In questa notizia si parla di: Sovrappeso Emilia Romagna Adulti

