Emergenze e alluvioni La Protezione civile organizza sei incontri nei vari quartieri

In un contesto sempre più soggetto a emergenze e alluvioni, conoscere le misure di sicurezza è fondamentale. La Protezione Civile del nostro Comune ha deciso di organizzare sei incontri pubblici nei vari quartieri, per educare cittadini e sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione. Impareremo insieme come leggere un’allerta meteo, i comportamenti da adottare in ogni fase dell’emergenza e come restare aggiornati tramite sistemi affidabili. Alla presenza di esperti e rappresentanti istituzionali, il vostro ruolo sarà ancora più decisivo.

Come leggere un'allerta meteo? Quali sono i comportamenti da adottare prima, durante e dopo una emergenza? Come mantenersi aggiornati attraverso informazioni affidabili? Come iscriversi all'alert system del Comune? Per rispondere a queste e altre domande, la Protezione Civile del Comune organizza sei incontri pubblici in ogni Quartiere per promuovere la campagna ' Io non rischio ' del dipartimento nazionale di Protezione civile, alla presenza di tecnici e volontari della Protezione civile. Iscrizioni online all'indirizzo: https:forms.glejyJyoJHX7mmsTsuW8. "La Protezione civile – commenta l'assessora Matilde Madrid (foto) – è certamente risposta all'emergenza, ma anche cultura della prevenzione e partecipazione attiva dei cittadini.

