Emergenza parcheggi a Marinella raffica di multe sulla litoranea E non ci sono soluzioni in vista

L’emergenza parcheggi a Marinella continua a creare disagi e frustrazione tra residenti e visitatori. Con l’arrivo dell’estate, il problema si acuisce, portando a una raffica di multe sulla litoranea e lasciando poche soluzioni praticabili. La situazione si fa sempre più difficile da gestire, e le autorità sembrano ancora prive di interventi efficaci. Una questione che richiede attenzione immediata per garantire un equilibrio tra turismo e vivibilità.

Sarzana, 5 giugno 2025 – Raffica di multe nelle giornate di domenica e lunedì a Marinella. Con l'arrivo della bella stagione sono stati tanti coloro che hanno deciso di trascorrere il ponte del 2 giugno nell'ampio tratto di spiaggia libera di Marinella. Ma la maggior parte, vista l'impossibilità di trovare parcheggio, una volta tornata alla propria auto, ha trovato come sorpresa una bella contravvenzione. Se infatti a partire dalle scorse settimane il Comune di Sarzana ha messo a disposizione gratuita della cittadinanza la porzione comunale dell'area situata di fronte all'ex Maestrale che dispone all'incirca di 100 stalli, resta interdetta l'area adiacente di proprietà della Marinella spa.

