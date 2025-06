Emergenza Covid e alluvioni Lascio un ospedale ben organizzato

In un contesto di emergenze come il Covid e le alluvioni, la capacità di adattarsi e di mantenere alta l’efficienza ospedaliera è fondamentale. Recentemente, la notizia che il dottor Paolo Tarlazzi lascerà l’ospedale di Lugo per assumere la direzione sanitaria dell’Ausl di Imola segna un importante cambio di passo. Ma chi prenderà il suo posto e come si preparano gli ospedali a queste transizioni cruciali?

È notizia di pochi giorni fa che il direttore dell’ospedale di Lugo, Paolo Tarlazzi, diventerà direttore sanitario dell’Ausl di Imola e dovrà quindi essere sostituito nel ruolo. Dottor Tarlazzi, quando sarà l’addio vero e proprio a Lugo? "Sarò a Imola dal 16 giugno". Si sa già chi sarà il suo sostituto? "La direzione Ausl sta facendo le ultime valutazioni, sia per il direttore dell’ospedale che per il ruolo di coordinatore delle direzioni mediche di tutta l’Ausl". Lei è a Lugo da marzo 2021. In quattro anni si sono susseguite le emergenze Covid e alluvioni, cosa porterà con sé? "Sono stati quattro anni dove abbiamo costruito tantissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Emergenza Covid e alluvioni. Lascio un ospedale ben organizzato"

