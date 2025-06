Emanuele Filiberto di Savoia indignato per i gioielli | Ci danno dei ladri inaccettabile

Emanuele Filiberto di Savoia si esprime con forte indignazione riguardo alla decisione del Tribunale di Roma di non restituire i preziosi gioielli della Corona, definendoli un atto ingiusto e inaccettabile. La sua voce si fa sentire, evidenziando il dolore e la delusione di un patrimonio familiare che rischia di essere perduto. Ecco cosa ha detto il Principe dopo questa difficile vicenda…

Emanuele Filiberto di Savoia ha espresso tutta la sua indignazione sulla questione dei gioielli della Corona che non saranno restituiti, come ha stabilito il Tribunale di Roma. Emanuele Filiberto di Savoia, lo sfogo sulla mancata restituzione dei gioielli. Emanuele Filiberto di Savoia si √® sfogato dopo la sentenza del Tribunale di Roma che ha respinto la sua richiesta di riavere i gioielli di famiglia. Il Principe ha rilasciato dichiarazioni dure ed √® pronto ad andare fino in fondo a questa battaglia legale: ‚ÄúSono molto amareggiato e non potrebbe essere altrimenti. Ma non √® amarezza per un valore economico. 🔗 Leggi su Dilei.it