Elon Musk smentisce Trump | Mai vista la legge di spesa tagliate gli incentivi ingiusti

Elon Musk torna a sfidare le narrative politiche, smascherando le affermazioni di Donald Trump sulla sua conoscenza della legge di spesa. Con fermezza, il CEO di Tesla rivela come quei commenti siano "falsi" e sottolinea la fretta con cui la legge è stata approvata, ignorando i dettagli cruciali. La sua voce si fa sentire forte: mantenere i tagli agli incentivi per veicoli elettrici e solare è fondamentale per un futuro sostenibile.

Elon Musk ha definito "falsi" i commenti nello studio Ovale di Donald Trump, secondo cui il patron di Tesla conosceva la legge di spesa che ora critica. "Falso - scrive su X - questa legge non mi è mai stata mostrata nemmeno una volta ed è stata approvata nel cuore della notte così velocemente che quasi nessuno al Congresso è riuscito a leggerla! Mantenete i tagli agli incentivi per veicoli elettrici e il solare nella legge, anche se non vengono toccati i sussidi a petrolio e gas (molto ingiusto!!), ma eliminate la montagna di spese di ogni tipo presente nella legge". "In tutta la storia della civiltà, non c'è mai stata una legge che fosse allo stesso tempo grande e bella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elon Musk smentisce Trump: "Mai vista la legge di spesa, tagliate gli incentivi ingiusti"

