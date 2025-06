Elon Musk lancia la bomba la proposta ai follower dopo la rottura con Trump | Fondiamo un nuovo partito?

Elon Musk scuote le acque della politica americana con una proposta rivoluzionaria: la creazione di un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione nel centro. Dopo la rottura con Trump e il suo addio alla Casa Bianca, il visionario si rivolge ai follower, invitandoli a riflettere su un’alternativa che unisca moderati e indipendenti. Ma come potrebbe questa proposta cambiare gli equilibri politici degli Stati Uniti? La risposta potrebbe sorprendere.

Elon Musk ha già voltato la pagina dopo l’addio alla Casa Bianca. E dopo la rottura aperta con Donald Trump passa al contrattacco. Tutto politico «È ora di creare un nuovo partito politico in America che rappresenti davvero l’80% della popolazione nel mezzo?», chiede il miliardario su X. Dove quel «nel mezzo» sembra stare a indicare chi rifugge dalla sinistra, da lui avversata, ma pure dagli eccessi, dalle «falsità» e dalle follie in politica economica che ora riconosce e denuncia in Trump. Il guanto di sfida prende le forma di un sondaggio fra i suoi follower, chiamati a dare risposta al quesito “rivoluzionario”. 🔗 Leggi su Open.online

