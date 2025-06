Elio | il trailer finale del nuovo film Pixar

Preparati a decollare in un viaggio tra stelle e sorprese! Elio, il nuovo film Pixar che arriverà il 18 giugno solo al cinema, ci porterà oltre l’atmosfera con un’avventura spaziale ricca di emozioni, humor e mistero. Segui le imprese di un ragazzo appassionato di alieni e scopri come l’universo risponde alle sue domande più profonde. Quindi, allacciate le cinture: il cielo non è più il limite!

Arriva il 18 giugno solo al cinema Elio, il nuovo film Disney e Pixar che ci accompagnerà in un’avventura in giro per lo spazio. Per secoli le persone hanno guardato all’universo in cerca di risposte: nel nuovo film di Disney e Pixar Elio, l’universo risponde! Questa disavventura cosmica presenta Elio, un fanatico dello spazio con una fervida immaginazione e una grande ossessione per gli alieni. Così, quando viene teletrasportato nel Comuniverso, un’organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane, Elio è pronto per un’impresa epica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it