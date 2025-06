Elio – è uscito il trailer finale italiano del film d’animazione Pixar!

Elio, il nuovo film d’animazione firmato Pixar, ci invita a un viaggio psichedelico e coinvolgente alla scoperta di sé. Diretto da Madeline Sharafian, Domee Shi e Adrian Molina, promette emozioni, sorprese e un’avventura tra le stelle. Segui il mio approfondimento per scoprire tutti i dettagli di questa straordinaria storia che lascerà a bocca aperta grandi e piccini. La vera magia comincia ora!

Elio un “viaggio psichedelico di scoperta di sé” firmato Pixar. Questa nuova avventura, diretta da Madeline Sharafian, Domee Shi e Adrian Molina, promette di trasportare gli spettatori in un viaggio tanto straordinario quanto surreale. La trama segue Elio, un undicenne dalla fervida immaginazione e natura solitaria, la cui vita viene stravolta da un teletrasporto accidentale nel Comuniverso. Qui, in un’assemblea intergalattica di civiltà aliene, Elio si trova inaspettatamente investito del ruolo di rappresentante dell’umanità, scambiato per il suo leader. Di seguito potete ammirare il nuovissimo trailer italiano. 🔗 Leggi su Nerdpool.it