eliminazioni prove di resistenza e tensioni tra i naufraghi sono state al centro della puntata del 4 giugno insieme agli insulti sui social alla 23enne bolognese vittima di violenza

La serata dell’Isola dei Famosi del 4 giugno ha messo in luce emozioni forti, tensioni e momenti di suspense, tra eliminazioni e prove di resistenza. Mentre i naufraghi si sfidavano tra insulti e drammi, il programma ha anche acceso un dibattito importante sui social, con Chiara Balistreri al centro di minacce. Ecco cosa è successo, tra ospiti e colpi di scena che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso.

I eri sera, 4 giugno, L'Isola dei Famosi su Canale 5 ha offerto una puntata carica di emozioni, con eliminazioni, prove di resistenza e tensioni tra i naufraghi, mentre Chiara Balistreri è stata al centro di minacce social. Veronica Gentili, nonostante una laringite, ha condotto la serata, affiancata da Simona Ventura come opinionista e da Pierpaolo Pretelli in collegamento dall'Honduras. Ecco cos'è successo.