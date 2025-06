Elezioni provinciali Azione Caserta scende in campo Sostegno al sindaco Mirra

Le elezioni provinciali di Caserta si avvicinano e Azione Caserta sceglie di scendere in campo con convinzione. Ieri sera, il Direttivo provinciale ha definito la strategia, condividendo l'obiettivo di sostenere il sindaco Mirra e proporre un progetto di buon governo che possa portare sviluppo e innovazione nel territorio. È il momento di unire le forze per costruire un futuro migliore per tutti i cittadini.

Si è riunito ieri sera (4 giugno) il Direttivo provinciale di Azione Caserta, chiamato a definire la strategia del partito in vista delle imminenti elezioni provinciali. Al centro del confronto, la necessità di individuare una figura in grado di interpretare un progetto di buon governo per il.

