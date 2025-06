Elezioni Coni a volte ritornano | a 85 anni Franco Carraro si candida per l’ennesima poltrona

A volte, le poltrone sembrano avere un fascino eterno, e Franco Carraro, a 85 anni, ne è la prova vivente. Con una carriera ricca di successi e incarichi prestigiosi, l’ex presidente del Coni e della Figc si ripresenta, deciso a rimettersi in gioco. La sua scelta dimostra che, nel mondo dello sport e della politica, la passione non ha età. E così, il suo ritorno ci invita a riflettere su come alcune ambizioni non conoscono limiti temporali.

A volte ritornano. Una frase che vale per l’amore, l’amicizia, il lavoro e soprattutto per. le poltrone! Che sia in ambito sportivo, politico o sportivo e politico insieme, poco cambia. Lo dimostra Franco Carraro, 85 anni. Sì, esatto: 85 anni. Nato nel 1939, l’ex presidente Figc (tre volte), presidente Coni (per nove anni), ministro della Repubblica Italiana (tre volte) e tanti altri incarichi, ha deciso di tornare in campo candidandosi sul gong alle elezioni del presidente Coni che decreteranno il successore di Giovanni Malagò. Una candidatura che scompiglierà le carte in tavola ma che era già nell’aria da diversi giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Coni, a volte ritornano: a 85 anni Franco Carraro si candida per l’ennesima poltrona

In questa notizia si parla di: Volte Anni Coni Ritornano

“Sono stata sposata due volte, ma a 51 anni ero ancora vergine. Poi finalmente ho fatto sesso e non mi sono più fermata”: la delusione e rinascita di una donna - A 51 anni, dopo due matrimoni e una lunga attesa, ho finalmente scoperto il sesso, trasformando la mia vita.

Elezioni al Coni, il ritorno di “poltronissimo” Franco Carraro: candidatura a 85 anni sfidando il ministro Abodi - Che l’Italia non sia un Paese per giovani è ormai ben noto, ma con le prossime elezioni per la scelta della futura guida del Coni, il Comitato olimpico italiano che sceglierà il suo presidente col vot ... Secondo msn.com

“Dobbiamo rubare… è il nostro lavoro” Borseggiatrice a Milano ||