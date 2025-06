Eirenefest festival del libro per la Pace e la Nonviolenza Eventi il 9 10 11 12 e 17 giugno

Dal 9 al 17 giugno 2025, la splendida Valdarno si trasformerà nel cuore pulsante del dialogo e della riflessione con la seconda edizione di Eirenefest, il festival del libro per la Pace e la Nonviolenza. Con ben 16 sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, l’evento propone un ricco calendario di incontri, workshop e performance che uniscono cultura e impegno civile. Un’occasione unica per avvicinarsi ai temi fondamentali di pace e rispetto: l’appuntamento è ora di vivere e condividere la speranza.

Dal 9 al 17 giugno 2025 si svolgerà in Valdarno la seconda edizione di Eirenefest, festival del libro per la Pace e la Nonviolenza. Quest’anno ben 16 sedi ospiteranno il festival in una rete di eventi sparsi su tutto il territorio nazionale e durante tutto l’anno. In Valdarno il festival toccherà. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Eirenefest, festival del libro per la Pace e la Nonviolenza. Eventi il 9, 10, 11, 12 e 17 giugno

In questa notizia si parla di: Festival Eirenefest Libro Pace

, è il momento di #EireneFest Partecipa alla discussione

Seconda edizione di Eirenefest in Valdarno: il programma - Dal 9 al 17 giugno si svolgerà in Valdarno la seconda edizione di Eirenefest, festival del libro per la Pace e la Nonviolenza. Quest’anno ben 16 sedi ospiteranno il festival in una rete di eventi ... arezzonotizie.it scrive

La seconda edizione di Eirenefest in Valdarno presenta il suo programma - Dal 9 al 17 giugno si svolgerà in Valdarno la seconda edizione di Eirenefest, festival del libro per la Pace e la Nonviolenza ... Scrive lanazione.it

Eirenefest al Bioest: primo festival cittadino del Libro per la Pace e la Nonviolenza - Giovedì 5 giugno alle ore 11 presso il ca?è San Marco di via Battisti presentata la prima edizione di Eirenefest, il Festival cittadino del Libro per la ... Si legge su pressenza.com

Eirenefest 2022 - Festival del libro per la pace e la nonviolenza